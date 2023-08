Además, apuntó Miriam Velasco, este delito no es considerado de alto impacto, por lo que librar la orden de aprehensión es algo excesivo ; por ello, consideró que el arresto de Juan Edy G. C. tiene la intención de enviar una advertencia a los magistrados y trabajadores del TJAEO.

Sin embargo, explicó que al revisar la ley se observa que tal delito no existe. La orden de aprehensión la fundamentaron con el 217 del Código Penal, pero ese artículo ya fue derogado; en el código vigente existe el 217 bis, que nada tiene que ver; el 217 bis está derogado y el 217 c está derogado. En suma, no está el tipo penal con el cual se le señala .

Lamentó que órganos autónomos como el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) y la FGEO se presten a estas anomalías, a tal grado que el juez impuso prisión preventiva.

La abogada indicó que esta determinación fue tomada por Sergio Eloy Cortés por el supuesto peligro de que el acusado escape.

Entre los argumentos esgrimidos destaca que el ex funcionario conducía un vehículo con placas del estado de México y que a lo largo de su vida ha tenido diversos domicilios, e incluso que por no vivir con sus hijos o ex esposa no tenía un sentido de arraigo, por lo que es posible que eso complicara la entrega de notificaciones, a pesar de que el acusado y su equipo jurídico presentaron elementos que demostraban su lugar de residencia.

Asimismo, se comprobó que la acusación en contra de Juan Edy G. C. fue interpuesta el 9 de noviembre de 2022 por Margarito Enrique López, cuyo representante legal acreditado es Ramsés Aldeco Reyes Retana, hermano de Marlene Aldeco Reyes Retana, directora de Derechos Humanos de la FGEO.

En tanto, Soledad García Coronado, hermana del ex secretario general de acuerdos del TJAEO, solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues consideró que las autoridades locales se han ensañado con su hermano y le parece que su detención tiene que ver con política y no con justicia.