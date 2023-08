Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 1º de agosto de 2023, p. 18

El plan energético de México no contempla la creación de nuevas plantas nucleares, y reafirma que para la generación de energía eléctrica se basará en la renovación de las presas hidroeléctricas y la instalación de una planta fotovoltaica en Sonora.