Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 1º de agosto de 2023, p. 5

Para dar inicio a la celebración por sus 30 años de trayectoria, la compañía de danza Tándem, encabezada por la coreógrafa y maestra Leticia Alvarado, repondrá hoy en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, en única función, una de sus propuestas escénicas más emblemáticas: Cervantes: El trágico sueño de la memoria, un calidoscopio de sueños y pesadillas en torno a don Quijote de la Mancha.

Durante esas tres décadas, han sido dos los momentos que han marcado el proceso creativo de la maestra Leticia Alvarado, fundadora de la agrupación.

En un principio, las obras coreográficas de la reconocida creadora escénica estuvieron inspiradas en obras de escritores, poetas, artistas plásticos y dramaturgos. Mi carrera coreográfica se inició con la agrupación En Movimiento, donde hice mi primera obra de gran formato, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Esa etapa, de composiciones coreográficas inspiradas en otros creadores, duró muchos años , explicó la también bailarina, en charla con La Jornada.

“En ese momento comprendí cabalmente que el lenguaje de la danza y la literatura son distintos. Antes quería reflejar en la danza exactamente lo que ocurría en la literatura. En esa primera coreografía estaba muy preocupada por llevar a escena el libro Las trampas de la fe, de Octavio Paz, y me preocupaba no abarcar todo lo que era Sor Juana, hasta que me di cuenta de que de lo que podía hablar era de su esencia, que en ese momento, para mí, era la soledad en el contexto que le tocó vivir.

Así se desarrolló mi trabajo por muchos años, representando la esencia de un tema o de un personaje, donde caben ciertas interpretaciones que no tienen que ver con narrar una historia literaria, sino con sensaciones y emociones , destacó la maestra Alvarado.

En busca de estilo

En aquellos años, “me identifiqué con autores de biografías. A Sor Juana siguió Frida Kahlo, de la que surgió la también emblemática pieza Frida, un infierno milagroso. Otra coreografía fue sobre el saxofonista Charlie Parker, mediante el cuento El perseguidor, de Julio Cortázar. El dramaturgo Jean Genet inspiró la composición Rosa de hierro. Virginia Wolf, Leonora Carrington, Vincent van Gogh fueron otras de las figuras que inspiraron alguna pieza. Así encontré mi estilo personal”, reconoció la creadora escénica.

Otra etapa que marcó su creatividad fue la necesidad de hablar de temas sociales, la cual se ve reflejada en una trilogía integrada por las obras Migraciones; El naufragio del sol, sobre el cambio climático, y Humano, acerca de la violencia y la equidad de género. Las piezas fueron compuestas de 2017 a 2019, una por año.