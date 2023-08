Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 1º de agosto de 2023, p. 30

Por segunda ocasión en este año, del 2 al 6 de agosto se realizará el Gran remate de libros y películas en el Monumento a la Revolución, en el que participarán 300 sellos editoriales que ofrecerán ejemplares desde 10 hasta 150 pesos, los más caros.

Paloma Sáiz Tejero, coordinadora de la Brigada para Leer en Libertad, aseguró que en la edición de abril se logró salvar que fueran triturados alrededor de 300 mil libros que se encontraban en bodegas en las distintas editoriales, que después de un determinado tiempo destruyen los ejemplares que no son vendidos, ante la presencia del Ministerio Público.