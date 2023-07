S

e trata en esta colaboración y en algunas otras que la hospitalidad de La Jornada me permita compartir, de una aportación a la construcción colectiva del humanismo mexicano propuesto por el Presidente. Lo encontramos en nuestra historia, en las transformaciones anteriores y en la rica aportación del pueblo, ahora enterado y politizado.

El artículo 16 al que me refiero, no es el de la Constitución mexicana, tan importante por su contenido: Nadie puede ser molestado en su persona, en sus bienes y posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento . Precepto que origina innumerables juicios de amparo y es caballito de batalla de litigantes auténticos y picapleitos abusivos.

El artículo 16 al que me refiero en la colaboración de hoy, se encuentra en el primer capítulo del Código Civil de 1928 aún vigente, no es tan conocido como el constitucional, pero tan importante o más que éste; se trata de un límite a la propiedad privada y al derecho de las personas frente al interés de la comunidad. El Código Civil fue publicado por el presidente Plutarco Elías Calles el mismo año en que José de León Toral ejecutó al presidente electo Álvaro Obregón, lo que dio motivo al inicio de un largo periodo en que el país pudo cosechar los frutos de los casi 30 años de Revolución Mexicana, tan costosa en vidas, bienes y sufrimientos; México iniciaba un proceso difícil para consolidar los valores sociales por los que los revolucionarios lucharon con las armas en la mano.

El artículo 16 del Código Civil constituye el punto de quiebre, el rompimiento del nuevo régimen con los rígidos principios del gobierno porfirista, basado en el positivismo y en el liberalismo que había tenido sus raíces en el triunfo del partido liberal sobre el imperio de Maximiliano y sobre los conservadores.

Para mejor entendimiento lo transcribo tal cual, como fue propuesto por la comisión redactora y aprobado sin cambios ni objeciones, así como se conserva hasta hoy:

Artículo 16. Los habitantes del distrito y de los territorios federales tienen obligación de ejercer sus actividades y disponer de sus bienes, en forma que no perjudiquen a la colectividad y bajo las sanciones establecidas en este código y en las leyes relativas .

Requiere esta lectura de dos acotaciones; la primera que, si bien el código fue para el distrito y territorios federales, también entró en vigor en toda la República en materia federal. La otra acotación es que por vez primera y en forma clara, se pone el interés de la colectividad por encima de los intereses particulares. Bienes y derechos individuales quedan supeditados al interés colectivo. Es el principio, criticado y objetado pero vigente, de que el bien común está por encima de los bienes particulares.