En alusión a la alcaldesa de esa ciudad fronteriza, la morenista Montserrat Caballero, quien por cuestiones de seguridad cambió de domicilio y se instaló en uno de los cuarteles militares de la ciudad hace dos meses, aseveró: A mí no me van a ver encerrada en un cuartel, yo voy a estar en la calle, con la gente, trabajando, enfrentando al crimen organizado, la política de abrazos no balazos es la que tiene a esta ciudad hundida en la delincuencia , aseguró durante su visita.