Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 31 de julio de 2023, p. 5

Ante la reunión que Ricardo Monreal, aspirante a la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, sostendrá con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, expuso que tras las quejas que ha hecho sobre la presencia de espectaculares pareciera ser que no soy escuchado , pero aseguró que no profundizará en las diferencias para mantener la unidad y no ser un disruptor.

Monreal también pidió a sus simpatizantes que borren las bardas con su nombre y no porten playeras ni gorras alusivas.

Luego de que Delgado anunció que se reunirá con todos los aspirantes del proceso interno, Monreal detalló que sólo han tenido comunicación mediante mensajes de WhatsApp, pero indicó que entre los temas sobre los que dialogarán obviamente hay muchas cosas que ya no quisiera comentarlas porque son visibles y han sido motivo de quejas mías ante los medios en distintas ocasiones, y pareciera ser que no soy escuchado; sin embargo, no voy a profundizar más en diferencias. Es más fuerte mi sentimiento por la unidad que por ser disruptor o por la división. No lo voy a hacer .