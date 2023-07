▲ Gaspar Rivera-Salgado, director del Centro de Estudios de México dela Universidad de California, sostiene que el indígena no es migrante, sino trasnacional. Foto La Jornada

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 31 de julio de 2023, p. 4

Nueva York y Washington., En mixteco no hay una palabra para migrante, sólo se les llama los que andan por tierras lejanas , ya que esa condición no implica que te vas, sino que la movilidad es parte de la vida y no abandonas tu lugar, sino que redefines tu mundo, explica a La Jornada el profesor Gaspar Rivera-Salgado.

“Si uno le pregunta a un oaxaqueño de la Mixteca: ‘Oiga, ¿cómo se dice migrante en mixteco?’, como no usan esa palabra, entonces lo traduce. ‘En mixteco, migrante se dice na syika nda’vi, (los que andan por tierras lejanas)’”, comenta Rivera-Salgado, director del Centro de Estudios de México dela Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), estratega social trasnacional y experto en el mundo migrante de los indígenas.

“En mi pueblo, para poner un ejemplo, como en gran parte de la Mixteca oaxaqueña, desde siempre hubo movilidad, en toda la historia se han ido y regresado. Estaba la gente que se especializaba en el comercio de cabras, entonces, tenían que comprar chivos en la costa, traerlos a la Mixteca, los engordaban y luego los llevaban a Tehuacán, Puebla, a venderlos a los mataderos grandes…. Son viajes de meses. De esta manera, la noción de movilidad, de buscarte sustento en donde no es tu casa y explorar tierras lejanas ya está ahí”, señala.

Recuerda que una persona puede ir a Veracruz o a Culiacán, a San Quintín, a la Ciudad de México, también a Texas y California y más del lado estadunidense, para trabajar en diversos sectores y cultivos.

El lazo con la comunidad

“Simplemente estás andando por tierras lejanas. Es parte de la vida, de buscarte la sobrevivencia. Pero eso no quiere decir que te vas, sino que estás redefiniendo tu relación con los que se quedan. Ahora, en ese sentido, es profunda esta idea, porque dices: ‘Bueno, si tú estás trabajando y tú eres de la Mixteca y estás trabajando en otro lugar, ¿cuál es tu relación?’ No social o simbólica, sino tu relación cívica, política con tu comunidad. Es decir, ¿qué obligaciones, qué responsabilidades y qué derechos tienes con esa comunidad? Ese es uno de los secretos cuando le preguntas a un migrante ‘¿Y tú, de dónde eres?’, no te va responder que de México, sino de tal pueblo y región.

Y eso es clave, porque ya hay una relación con esta comunidad que les da sentido de pertenencia y también de identidad. O sea, tu comunidad te da dos arraigos, ¿no? Es cómo perteneces, a pesar de que hay fronteras, pero también eres parte de un grupo y eso es lo que se adapta y se cambia. No es que esté congelado en el tiempo, pero, por ejemplo, puedes aprender inglés, ser aficionado a un equipo de futbol en otro hemisferio o puedes hacerte ciudadano estadunidense, pero la relación profunda con tu comunidad de origen permanece.

El académico subraya que este fenómeno es muy parecido a la experiencia de los italianos o los judíos europeos, entre otros.

“Para los indígenas hay un aspecto diferente: cuando sucede la conquista y se forma la colonia, las comunidades originarias reorganizan su estructura social. Parte del secreto de la conquista era crear la ‘República de Indios’ como una entidad aparte, pero debajo del virreinato. En el momento dorado de la conquista hubo dos sistemas jurídicos y políticos.”

Prevalecen los usos y costumbres

Rivera-Salgado detalla las cofradías y formas de organización local que sostienen la comunidad y el pueblo mientras, de cierta manera, coexisten dos autoridades: el gobierno colonial y la autoridad autóctona.

“Es la belleza de estar aislado, de estar en los márgenes, porque te permite organizarte fuera del poder opresivo.