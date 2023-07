J

uan Carlos Rodríguez, alto comisionado del futbol mexicano, se lava las manos: no será él quien elija al nuevo técnico de la selección. No es mi chamba , ataja. Será un grupo de sabiondos bajo el rótulo de: consejo de expertos , el cual no sesionará en pleno (porque no tienen disposición o disponibilidad, pero aman con frenético ardor al Tri), y desde la placidez de su sillón favorito harán sugerencias. Desde luego, La Bomba Rodríguez podrá, si le da la gana o considera que los supremos intereses están en riesgo, despedir de manera fulminante al estratega, como hizo con Diego Cocca.

En charla con Fox Sports, Rodríguez quiso esbozar a grandes rasgos su proyecto futbolero y remarcó que todo su afán es crear la estructura necesaria para que este deporte pueda competir a nivel mundial. Lindos planes que contemplan crucial tejido de alianzas con universidades ¡Claro, de Estados Unidos!, con prestigiosos clubes de Europa, asesoría con los mejores del mundo en cada área, tecnología de punta, grandes procesos y óptimas herramientas. Además, crear dos Centros de Alto Rendimiento, uno en la costa Este y otro en la Oeste, ¡por supuesto, de Estados Unidos!

A esas alturas de su vehemente exposición, cabía la pregunta: ¿está hablando del futbol mexicano?… Apenas pactaron el torneo Leagues Cup y todos se transtornaron, ya sueñan con una mudanza completa del balompié mexicano a territorio estadunidense. Es una barbaridad, una aberración. De por sí, la selección ya sólo juega allá atada al contrato con Soccer United Marketing… Ni siquiera son ideas originales: Leonardo Cuéllar, ex técnico del representativo femenil, lo soñó antes, quería una selección 100 por ciento mexico-estadunidense, incluso tenía jugadoras que sólo hablaban inglés.

Rodríguez pintó una ruta fast track hacia el primer mundo, pero le faltó la parte de los jugadores, subrayar que ellos también tendrían derecho a un sindicato autónomo, no tutelado por la Federación Mexicana de Futbol, como ocurre actualmente, y con un reglamento que incluya una pensión para cuando les llegue la edad del retiro, sufran alguna lesión o enfermedad incapacitante. Un gremio que tenga poder para negociar prestaciones y donde a las mujeres, como en Estados Unidos, les homologuen sueldo y prestaciones… fueron los temas que olvidó el apodado La Bomba.