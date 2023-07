También en Texas, en Houston, la organización Food not Bombs, que ha existido desde 1994, ahora ha sido multada por las autoridades locales por lo menos 30 veces –2 mil dólares cada multa– por alimentar a los sin techo .

Y mientras varias partes del país siguen padeciendo de temperaturas récord, tormentas, inundaciones, sequías y otros efectos directamente vinculados por científicos al cambio climático, el gobierno de Estados Unidos, como tantos otros del mundo, declaran que están comprometidos con hacer algo, pero siguen rehusando hacer lo mínimo necesario, incluyendo declarar una emergencia de clima y dejar de aprobar nuevos proyectos de hidrocarburos. (https://twitter.com/sunrisemvmt/status/ 1684738570911948800?s=43&t=q1o0F6JgQVtYKI9AXcl-nw)

El movimiento progresista de Estados Unidos, fragmentado y dividido pero más grande y con más poder actual y potencial hoy día que en décadas, está respondiendo a todos estos desafíos y más con huelgas, movilizaciones, acciones de desobediencia civil y expresiones políticas tanto a nivel local como nacional y denunciado las hipocresías del autoproclamado líder de la libertad, los derechos humanos y la democracia mientras viola casi todos. Tal vez está por producir grandes noticias.

Pero hay semanas en las que uno solo se consuela con ese dicho que siempre es más oscuro justo antes del amanecer. Si es así, en Estados Unidos estos días, ya es hora que se asome el alba. Tal vez ya está ocurriendo y sólo falta reportarlo. Noticias en espera.

Felicidades Mick: Rolling Stones. Little Red Rooster. https://www.youtube.com/watch?v=j-nT_joqmeM; It’s Only Rock & Roll. https://www.youtube.com/watch?v=JGaBlygm0UY; Start Me up. https://www.youtube.com/watch?v=SGyOaCXr8Lw; Satisfaction. https://www.youtube.com/watch?v=mBVxWKlK7dU.