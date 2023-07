S

in solución alguna a sus demandas arriban los mineros al aniversario número 16 de las huelgas por ellos estalladas el 30 de julio de 2007 en las minas de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, todas ellas concesionadas a Grupo México propiedad del tóxico cuan intocado Germán Larrea. ¿Y qué llevó a los trabajadores a ejercer ese derecho constitucional?: permanente violación del contrato colectivo por parte del corporativo privado; falta de seguridad e higiene en las áreas laborales y sus plantas productivas, práctica que el barón mantiene en todas sus instalaciones (recuérdese Pasta de Conchos) por tratarse de un gasto innecesario .

En ese larguísimo periodo, ¿qué respuesta recibieron los mineros? Impunidad absoluta para el barón, largas y más largas para solucionar el conflicto (como si en realidad existiera voluntad gubernamental y empresarial para llegar a un acuerdo); represión (Felipe Calderón ordenó a la Policía Federal y al Ejército tomar las instalaciones de la mina de Cananea, y a golpe de bala y macana expulsó a los trabajadores, permitió el cambio de denominación social de la empresa –de Mexicana de Cananea a Buenavista del Cobre–, ilegalmente extinguió el contrato colectivo, contrató esquiroles foráneos –la población vivía de la mina–, canceló todos los derechos asociados); por si fuera poco, un sindicato blanco al servicio del patrón, armado por el secretario calderonista del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. El medioevo, pues.

¿Y cómo le fue a Germán Larrea? En esos 16 años de huelga, la fortuna del barón pasó de 7 mil 300 millones de dólares en 2007 a 30 mil 800 millones en 2022, un aumento de 322 por ciento en el periodo. Pero no sólo se dedicó a incrementar sus haberes –siempre a costillas de la nación–, sino que derramó tóxicos por doquier sin consecuencia alguna –protegido por los gobiernos neoliberales–, a litigar ferozmente en contra de los mineros y sus dirigentes para evitar solucionar las tres huelgas y a crear sindicatos blancos en todas las minas concesionadas. Una oda a la impunidad.