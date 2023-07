H

oy faltan exactamente cinco meses de este año y ocho del próximo para que termine el gobierno del presidente López Obrador. Debe ser una experiencia amarga para los grupos de oposición que 70 por ciento de la población apruebe su desempeño. Igualmente frustrante debe parecerle que la economía marche bien. La campaña de odio de algunos comentaristas y medios de comunicación, los insultos en las redes sociales y las calumnias contra el Presidente han tenido poco efecto. Subieron al ring a la señora de la Doble X y sólo ha tenido eco en un pequeño círculo de clasemedieros. Por otro lado, la economía de México está viviendo un buen momento. Le falta generosidad a la oposición para proponer una tregua y sumarse a un esfuerzo general para potenciarlo. Eso le daría votos, seguir atacando violentamente al gobierno no se los ha generado. Da la impresión que no quiere en realidad ganar la Presidencia, sino sólo ensuciar el casi inevitable triunfo de Morena. Su meta es derrotar, humillar, desprestigiar a López Obrador, es una venganza porque no pudieron llevarlo al fracaso. El Frente Amplio encargó su plan de desarrollo económico a José Ángel Gurría, el Ángel de la Dependencia. Con eso está dicho todo.

Leyenda urbana

El gobierno de la 4T sigue presentando buenos resultados tangibles. Lo del superpeso ya casi es una leyenda urbana. Este tiempo se recordará como el de un Presidente que logró revaluar el peso frente al dólar ($16.40), cuando los anteriores provocaron devaluaciones catastróficas. El Fondo Monetario Internacional cambió al alza su estimación de crecimiento de la economía a 2.6 por ciento anual. Ha quedado descartada una recesión. Internamente, el Inegi informa que el ingreso de los hogares mejoró en los años de López Obrador, de 2018 a 2022, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. El ingreso medio mensual es de 13 mil 200 pesos; ¿constituyen una clase media en formación? La clave radica en los programas sociales, que tanto combaten los opositores, aunque a últimas fechas han cambiado de opinión. Si Andrés Manuel logra inaugurar el Tren Maya el próximo año, coronará espléndidamente su gestión. Y ya dijo que sí lo terminará, y sabemos cómo es obsesivo.