Mario participó en el movimiento estudiantil de 1968 para posteriormente militar en el Partido Comunista Mexicano (PCM) y formó parte de la autoadministración vecinal de la unidad Tlatelolco; tras los sismos de 1985 fundó con otros compañeros la Coordinadora Única de Damnificados.

Mario se convirtió en profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, institución a la que realmente quería y formó generaciones de alumnos conscientes con la realidad de nuestro país.

A la fecha entregó su amor a los pueblos originarios de la Cuenca del Valle de México rescatando su historia y tradiciones además de defender sus derechos ante el embate del desarrollo urbano voraz, especialmente al pueblo de Santiago Tzapotitlán al cual le dedicó gran parte de sus investigaciones.

Dentro del PCM conoció a Ivonne, su compañera de vida, con quien procreó a sus hijos (nosotros) Frida y Alonso, a quienes nos formó en la izquierda y nos dejó un legado en la lucha al que nunca fallaremos.

¡Papá, nos vemos luego!

¡Hasta la victoria siempre!

¡CGH vive!

Alonso Ortega

El retorno de los trenes sería un gran logro, dice

Como siempre, excelentes los comentarios de Antonio Gershenson. Los que tuvimos la suerte de viajar en tren y disfrutar de los desayunos y del pullman, los recordamos con mucho cariño, y sí, en verdad sería un gran logro que volvieran.

Muchos años aquí en Guadalajara, viví en la calle Jesús García (el héroe de Nacozari) un gran orgullo.

Y si lo vemos no sólo como comodidad, y un logro para los sindicalistas, para aquellos que les gusta lo medioambiental, es una excelente manera de disminuir la contaminación ocasionada por gasolinas y diesel. Saludos.

Héctor Heredia González

Conmocionado , por el infausto partido entre Tigres y León

Estoy conmocionado. Acabo de ver el partido Tigres-León. Yo soy chiva de corazón, pero esto que le hicieron al León, un gol anulado, no expulsar al jugador de Tigres por un error clarísimo (ni siquiera revisado por el árbitro), no marcar un penalty contra Tigres, sacar tarjetas al León y no a Tigres sólo me confirma una cosa: o los dados están cargados, o hay una ineptitud espantosa en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Tigres es un gran equipo, no lo necesitaba, pero al parecer ahora sí lo necesitó. ¡Qué enjundia y tamaños del León!

Seguiré con mi política de no contratar cable y sólo ver partidos que me inviten o que pasen por televisión abierta. Antes no acabó en bronca. Triste FMF y árbitro.

Tomas Arellano