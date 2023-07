La activista, todavía a bordo de su auto, fue atacada por sujetos armados que la asesinaron a tiros. En ese atentado también resultó lesionada su hija Zaima.

El crimen generó indignación entre los habitantes, donde Zamora García tenía una alta popularidad por su trabajo de asistencia social. La mujer era reconocida en la ciudad por hacer donaciones de alimentos, ayuda para atención médica y herramientas de trabajo para los habitantes de las zonas menos favorecidas.

Zayma Zoraya se presentaba como coordinadora de logística de las asambleas informativas del aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, en el municipio de Poza Rica.