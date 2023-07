Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 31 de julio de 2023, p. 7

Con la exhibición del clásico de culto Santa sangre, el sábado se inauguró la edición 6 del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México (Fecimx). El director del certamen Adán Ruiz comentó en entrevista con La Jornada: inauguramos con esta copia restaurada porque es pertinente revisitarla a 30 años de distancia, en la realidad han pasado muchas cosas de las que habla su director, Alejandro Jodorowsky, en su cinta .

Agregó que Santa sangre va muy bien con el espíritu del encuentro; está llena de símbolos y rituales sicomágicos de la Ciudad de México como una de sus locaciones principales. Esta cinta de horror esotérico, muestra una fascinación ocultista y sórdida que la volvió una pieza de culto y un peculiar clásico del cine mexicano con la gran Blanca Guerra, en uno de sus papeles más extraordinarios.

Al término de la función se trasmitió una entrevista con la actriz: Para mí, fue muy importante hacer esta cinta que ya es de culto. En su estreno, no tuvo las suficientes pantallas; sólo se pudo ver en la Cineteca Nacional en horarios específicos, pero fue muy bien recibida por el público joven .

Guerra añadió: “Me habló mi representante porque estaba Alejandro en México y quería ir a verme en la obra Relaciones peligrosas, en el teatro Helénico. Llegó tarde a la función y se sentó en segunda fila. Cuando salí de escena, como a los 15 minutos, y volvía a entrar, me di cuenta de que Jodorowsky ya no estaba, había abandonado la función. Pensé que no le había interesado mi actuación, pero al otro día fui a verlo a los Estudios Churubusco y me propuso hacer el papel de la mamá del protagonista. Le dije que sí, pero que me dejara leer el guion. Lo leí e hicimos un calendario de trabajo”.

Propuesta distinta

Ruiz destacó: cada año ha ido creciendo; tenemos una muestra de cine no hegemónico, el que no se ve porque a pesar de que existen tantos festivales en México nuestra propuesta es distinta .

Sostuvo: “Vivimos en una ciudad muy grande también muy diversa y en términos de exhibición la relación de películas mexicanas que se producen con las que se estrenan es muy dispareja. En este encuentro la mayoría de las películas no se han estrenado y nuestra propuesta es muy distinta del resto de los festivales; creo que hay un público muy diverso y no se atiende de forma total. Tenemos ocho sedes, talleres y proyecciones de cine expandido; por ejemplo, el domingo hubo un performance en el que cuatro artistas presentan tres piezas que hacen un recorrido ensayístico en la historia del cine. A pesar de que hay muchas ventanas para la exhibición del cine, la realidad es que se necesitan más porque las películas mexicanas no se están estrenando ni viendo”.