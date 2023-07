▲ Los Elásticos, arriba, celebraron en Lukkas Garage con The Devil’s Sisters y Los Frankys, abajo. Foto Juan José Olivares

Los enmascarados de azul apadrinaron este show so pretexto para presentar a las nuevas chicas elásticas: Betty Blue y Layla, gogo dancers que han dado el toque sensual a sus performances surferos, como el ofrecido en el barrio de la alcaldía Venustiano Carranza, que abre la posibilidad de un foro alterno para el rock y sonidos circundantes, que tanto le hace falta al norte de la ciudad.

Los Elásticos, banda chingonérrima de surf que, desde que surgió en 2003 con su álbum homónimo, han impregnado fiestas y conciertos de sabor a sal y arena con rolas como Romantic Beach, Terror en la arena y La nieta del murciélago, que armaron la invitación a Los Frankys y su horror-punk, así como y a las surfistas hawaiianas de The Devil’s Sisters (antes Los Leopardos, o Leopardas... Leopardes , dijo Dementia Sinner, cantante de la agrupación), músicas que, a kilómetros, dan a notar su amor por sus instrumentos y compartir sus historias de rockabilly, que, más que un género emergido del rocanrol de los años 50, es una forma de ser.

No sólo evitaron la nostalgia de la precipitación veraniega; también gozaron con la música hecha por extraordinarios ejecutantes de rock. En este caso de los géneros rockabilly, punk hard-core y surf.

En el Lukkas se respiró una atmósfera estilo Multiforo Alicia, pero sobre todo una energía mágica que sólo pueden producir el rock y sus seguidores.

La tocada la comenzó The Devil’s Sisters, que desde hace unos 10 años muestra que las mujeres le dan han dado un poder especial al rockabilly. Dementia Sinner en la voz y guitarra, Julia Guerra en la batería (tocando a la usanza rockabillezca, de pie) y Perla Sofía de León, con sus beats de un bajo endemoniadamente denso, salieron ataviadas de coloridos outfits de print floreado. Compartieron sus vivencias devenidas rolas que muestran su forma de ver el mundo. Sonaron tracks como No me miras, Te vas a volar, Ella es tan sexy y Tenías razón, las cuales dejaron dardos de dopamina para rocanrolear.

Los Frankys, considerados la primera banda horror en México, trajeron consigo su perafernalia punk irreverente que garageó su tradicional puesta en escena halloweenezca. A todo decibel sonaron Go Franky Go, Abra Cadáver y La sangre de los muertos, entre otros temas que dejaron fascinando al respetable.