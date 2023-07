En charla con La Jornada, Lázaro señaló: “filmamos una parte en la Ciudad de México, otra parte en Tijuana, Ensenada y Tecate porque a final de cuentas buscamos que el contexto fuera un espacio fronterizo. La película está rodada entre el documental y la ficción, aunque con la perspectiva de dos personas que no son del norte. En la parte documental toda la gente con la que convivimos nos mostró su cotidianidad. Está cansada de que se le represente como narco; creo que vivimos en un país muy complicado en que esas dos cosas conviven al mismo tiempo. En el norte la gente hace su vida: asiste a la escuela, va al mercado y al trabajo y al mismo tiempo hay desaparecidas. Me pareció importante mostrar esta otra perspectiva. Por supuesto, que se han hecho películas muy importantes desde esta narrativa (del narcotráfico y la desapariciones), pero al mismo tiempo conocer nuestro país, descentralizar la versión que tenemos de estos lugares, de cómo es el norte del país y abordarlo desde la mirada de los jóvenes, me pareció relevante. Tenemos un país que conocer y por el que vale mucho la pena luchar”.

Agregó: es una película que escribí pensando en retar un poco la forma de cómo las mujeres hemos sido representadas en la pantalla grande; tenía la misma edad de la protagonista, me interesaba mucho saber cuáles son las nuevas narrativas y de qué manera queremos deconstruir la forma en que el heteropatriarcado nos ha puesto en el cine. Se trata de una película que me hubiera gustado ver de niña, que ofreciera masculinidades y sexualidades diferentes. No salir de un rompimiento amoroso para entrar inmediatamente a otra relación, no repetir el cliché de que sólo un hombre puede salvar a una mujer, me interesaba mostrar el proceso de sanación interna y de redescubrimiento. Que esa fuera la travesía de la película, física, emocional y sicológicamente .

Como escritora, directora y productora Lázaro sostuvo: “mediante la relación entre Danielle y Diego quiero redefinir lo que son las amistades, que se puede tener de amigos a hombres a los que no les representemos un objeto de deseo. Hubo muchos retos en la película, al final todas las cabezas de área somos mujeres, todas menores de 25 años cuando iniciamos la película, en 2019. Una discusión muy activa que tuvimos fue que Canción de invierno tuviera la frescura y perspectiva de una nueva generación hacia la sexualidad”.