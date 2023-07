En entrevista, dijo que se estima que de 100 por ciento de animales que se trafican, sólo 20 por ciento sobrevive, sin que se cuente, por parte del gobierno, con espacios suficientes para su rehabilitación y resguardo, por lo que la gran mayoría son atendidos en los zoológicos de la asociación sin ninguna remuneración, a pesar de lo oneroso que resulta.

A decir del investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Antonio Lazcano Araujo, el comercio ilegal de especies silvestres, ya sea para consumo o para mascotas, se debe frenar, no sólo para la conservación de estos ejemplares, sino por el riesgo que conlleva para la humanidad, pues hay un factor que no se toma en cuenta, pero no es trivial.

“Cuando adquieres un animal silvestre estás comprando virus, microrganismos, parásitos que ellos traen, y existe el riesgo de zoonosis –enfermedad de animales transmitida a humanos–, lo que es grave tanto para las personas como para el entorno”, expuso.