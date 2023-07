▲ Familiares, periodistas, artistas y activistas participaron en el octavo festival Arte para no olvidarte, en el que se develó una placa en memoria de cuatro mujeres y un hombre asesinados en un domicilio de la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015. Foto Roberto García Ortiz

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 31 de julio de 2023, p. 29

A ocho años del feminicidio de Yesenia Quiroz, Mile Martín, Alejandra Negrete y Nadia Vera, y el homicidio de Rubén Espinosa, sólo tres personas han sido sentenciadas a más de 300 años de prisión, pero hay más, por lo que exigimos a la Fiscalía General de Justicia resultados , demandaron familiares.

En la develación de una placa con los nombres y rostros de los jóvenes frente al número 1909 de la calle Luz Saviñón, donde ocurrieron los hechos, lamentaron que muchas pruebas ya no están .

Ante ello, se presentó una denuncia contra el ex procurador general de Justicia Rodolfo Ríos y ex subprocuradores para que sean investigados, y de detectarse que encubrieron a alguien o a algún grupo, sean sancionados penalmente, no sólo administrativamente .

Las tres líneas de investigación que se siguen son delincuencia organizada, trata de personas y política, por el activismo de Nadia y el oficio de fotoperiodista de Rubén, que se logró se considerara gracias a la presión de los familiares .

Sin embargo, muchas pruebas que hubieran llevado a vincular a personas del gobierno de Veracruz en ese entonces se han desvanecido, y la versión de la ex procuraduría de que sólo había tres autores de los hechos, impidió que se avanzara en las investigaciones .

Pruebas contundentes

Con los videos y la información obtenida, junto con los familiares, de lo ocurrido el 31 de julio de 2015, supimos que había otros dos participantes, señaló.