El organismo federal señala que tan sólo en 2018 se registraron 252 mil 365 lesiones no fatales por ahogamientos, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones y quemaduras en las unidades médicas de la Secretaría de Salud.

De estos casos, 25 por ciento ocurrieron en menores de 10 años y 19.8 por ciento en adolescentes, es decir 44.8 por ciento del total de lesiones no fatales atendidas en hospitales de Salud.

El análisis Lesiones no intencionales en México. Ensanut Continua 2022, coordinado por Elisa Hidalgo, Manuel Martínez, Araczy Martínez y Martha Hijar, especialistas del Centro de Investigación en Sistemas de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, señala que en los últimos 11 años han fallecido más de 390 mil personas a causa de una lesión no intencional; entre 42 y 45 por ciento se debieron a lesiones de tránsito, caídas y ahogamientos . El impacto de los daños no intencionales en la salud pública sigue siendo de dimensiones alarmantes, con un alto costo para el sistema sanitario y afectando la economía y dinámica de los hogares , pues 7.4 millones de personas se vieron afectados por esta causa en 2021.