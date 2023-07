▲ Muchos contenidos de los textos son copia de proyectos alternativos que han construido los profesores, a quienes no se les da reconocimiento, señalan líderes regionales de la CNTE. Foto archivo

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 30 de julio de 2023, p. 12

En México se vive una lucha no sólo ideológica, sino político-electoral en torno a los Libros de Texto Gratuitos. La derecha no sólo busca incidir en qué y cómo se enseña, sino limpiar su pasado y que no se recuerde qué causó el surgimiento de las guerrillas o quiénes han pagado los abusos y excesos del poder político y económico , expresó la dirigencia nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Luego de que en abril pasado la Unión Nacional de Padres de Familia –organismo ultracatólico– interpuso un amparo, que les fue concedido, contra la impresión y distribución de esos libros para educación básica, consideraron que hay una pugna ideológica, en un contexto de contienda electoral, donde lo que menos interesa es el bienestar de los alumnos .

En entrevista indicaron que los nuevos textos pueden tener avances, pero el gobierno federal cayó en el mismo error del pasado, al elaborarlos sin abrir un verdadero diálogo pedagógico con los maestros .

Pedro Hernández, líder del magisterio en la Ciudad de México, destacó que esos libros son una conquista histórica que pocos países tienen y que permite atender a cerca de 25 millones de alumnos de educación básica .

La disputa por el contenido, dijo, tiene muchos años. La derecha siempre ha defendido sus intereses, pero también las ganancias de un jugoso negocio editorial , pues la Secretaría de Educación Pública destinaba más de mil 500 millones de pesos para comprar los ejemplares de secundaria.