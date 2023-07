Precisó que en el estado nos encontramos en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados y está pasando una serie de violaciones de derechos humanos. Desde el Frayba vemos que Chiapas no es una de las prioridades ni temas en la agenda de los gobiernos federal y estatal .

Lo que está detrás de ese mensaje y discurso del mandatario de que no pasa nada es más bien un mensaje a los pueblos para acallarlos y que no sigan luchando ni buscando justicia , agregó durante la presentación del informe Chiapas, entre la violencia y las alternativas de vida .

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a los organismos no gubernamentales en las conferencias mañaneras, no son contra éstos sino es para los pueblos, porque son ellos los que están hablando, denunciando y buscando justicia , afirmó la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Dora Roblero.

Para nosotros es difícil tener datos claros porque no tenemos condiciones para ingresar a la región con la seguridad de salir con vida; es un vacío en la documentación. Más bien trabajamos con la gente que quiere hablar porque tiene mucho miedo a hacerlo y denunciar por la misma violencia , lamentó.

Aseguró que muchas familias han preferido irse de esos pueblos, lo que significa un desplazamiento, porque se están yendo por un conflicto y no tanto por decisión propia. Los que se quedan es porque no tienen condiciones para irse a vivir a otro lado .

Dora Roblero insistió en que el mensaje desde el gobierno es que en Chiapas nada pasa y nosotros decimos que pasa todo, pero no quieren verlo .