Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de julio de 2023, p. 6

Ricardo Monreal dijo ayer que Morena debe honrar la ley y acatar en todos sus términos los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), incluido el retiro de propaganda. Para analizar los temas del proceso interno, comentó, el dirigente de Morena, Mario Delgado, lo convocó la próxima semana a una reunión a la que se espera asistan las seis corcholatas.

En entrevista, dijo que no tiene ningún espectacular y que pedirá que borren las bardas en que aparece su nombre, pues él no las promovió porque es el aspirante más austero. No hemos acudido a cantidades de recursos millonarios para que conozcan nuestra propuesta .