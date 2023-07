Prometió: vamos a ganar esa encuesta y vamos a llegar a ser la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación y vamos a regresar a Matamoros .

Aplaudió también que el verano pasado, en esta entidad la ciudadanía votó por Morena. “En 2022, Tamaulipas decidió dejar atrás el autoritarismo y la corrupción… El pueblo de Tamaulipas decidió hacer historia, como el pueblo de México lo hizo en 2018’’, comentó.