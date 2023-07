D

esde la puerta del auditorio, don Ernesto mira a los cinco patronos reunidos, como todos los primeros viernes, para revisar el programa de actividades mensuales en la institución Como Hermanos. De pie junto al escritorio, las autoridades confrontan notas en sus celulares y tal vez se pregunten qué puede ser tan importante como para que el carpintero, que poco asiste a las reuniones regulares, haya solicitado una audiencia privada con carácter de urgente.

Nelly, la enfermera en turno que tramitó la audiencia, le repite a don Ernesto lo que le ha dicho varias veces: que los patronos son personas muy ocupadas, que sea lo más directo en su exposición, que hable despacio y que no olvide agradecerles que le hayan concedido la entrevista, cosa realmente excepcional.

Don Ernesto le responde con una sonrisa indicativa de que comprende la situación y Nelly, cada vez más nerviosa, le pregunta si escribió alguna nota de los asuntos que desea exponer. Don Ernesto dice que no tuvo que escribir nada porque sólo hablará por él. ¿Por quién? No hay tiempo para la respuesta. Los patronos ya toman sus lugares tras el escritorio, indicio de que comenzará la asamblea.

II

Visiblemente cohibido, sentado en la primera fila de butacas, don Ernesto escucha la lectura monótona que los patronos hacen de documentos oficiales y breves incisos cuyos términos no logra entender y no le dicen nada; sólo espera el momento en que le cedan la palabra. No tiene costumbre de tratar con los patronos, a quienes sólo ha visto de lejos, desde la carpintería, cuando ellos se dirigen al auditorio o bien al merendero donde se realizan los convivios de fin de año, a las que él asiste obligado y con la resignación de quien acude al dentista.

Lo mejor de esas reuniones –le ha confesado a Nelly– es que terminan pronto y lo hacen apreciar más que nunca la quietud de su carpintería, adaptada en parte como vivienda, a donde regresa para volver a trabajar con sus maderas, a dejarse envolver por su aroma y a inventarse una prisa que no tiene y es vista por los demás residentes como una de sus extravagancias. Al respecto, en la institución hay muchas otras dignas de curiosidad de las que es mejor no hablar…

III

Don Ernesto escucha su nombre como si le llegara de muy lejos. Nelly, sentada junto a él, le toca el brazo y le dice que es su turno de hablar, que recuerde lo que debe hacer. El anciano se levanta y, a falta de otra cosa que decir, pronuncia mecánicamente su agradecimiento por la oportunidad de ser escuchado en audiencia fuera de programa.

El patrono presidente en turno le corresponde con una sonrisa y, en vistas de lo que él puede solicitar, le hace un apretado compendio de las circunstancias por las que están pasando: reducción de personal a raíz de la pandemia; escasez de donativos; falta de dinero para adquirir nuevas herramientas, ampliar espacios y reponer el techo de la carpintería. Ve a don Ernesto abanicarse con la mano y le pregunta si le pasa algo.