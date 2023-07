Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 30 de julio de 2023, p. 26

Querétaro, Qro., La fiscalía del estado informó del arresto de un sujeto que agredió a una mujer con arma punzocortante la cual falleció el 25 de julio en un hospital particular de la capital, precisó la institución. Refirió que el detenido ya fue vinculado a proceso penal y está en prisión justificada. Según la fiscalía, una vez que se abrió la investigación, al recibir el reporte inició las indagatorias y el análisis de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas, para obtener las características del posible agresor. Este mes se han documentado otros dos homicidios de mujeres en la entidad, uno es el de Paola, de 28 años, cometido el 24 de julio por su ex pareja sentimental, afuera de una casa en el municipio de San Juan del Río. El autor del crimen no ha sido capturado. El 17 de julio fue hallado el cuerpo –dentro de un pozo de agua– de una mujer embarazada, con signos de violencia en el municipio de El Marqués. Según las primeras investigaciones, se trata de una fémina de 29 años que vivía con su pareja sentimental. El cónyuge declaró que salió de su casa y que al regresar halló a su esposa con heridas y dentro de la oquedad.