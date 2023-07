Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Domingo 30 de julio de 2023, p. 7

En el juicio de carácter civil que se presentó en Estados Unidos en contra de la cantante Gloria Trevi, el juez Ralph C. Hofer de la Corte de Glendale, California, consideró importante la información de sucesos ocurridos en México relacionada con el clan Trevi-Andrade, por ello decretó el desechamiento del recurso presentado para eliminar esa información como lo solicitó la defensa de la intérprete de Pelo suelto.

De acuerdo con los registros publicados por la Corte de Glendale, la defensa de Gloria Trevi solicitó que en este juicio civil no se consideren las acusaciones que se refieren a las conductas que ocurrieron en México, ya que que la acusada argumentó que no es una conducta que sea procesable en California .