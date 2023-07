Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Domingo 30 de julio de 2023, p. 7

Robert Oppenheimer es un enigma. Detrás del éxito en taquilla del gran filme de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica reside el libro biográfico Prometo americano, que tomó un cuarto de siglo en su preparación y ahondar en miles de páginas de investigación, incluidos los informes de 25 años de vigilancia que hizo el FBI y entrevistas con un centenar de amigos, parientes y colegas.

El libro de unas 700 páginas luce entre los escaparates de novedades de las librerías mexicanas, y se esfuma veloz, en un tiempo acompasado con los millones de boletos vendidos en taquillas.

A la par, apenas dos semanas antes del esperado estreno de la película Oppenheimer, la cadena de televisión NBC lanzó el documental To end all war: Oppenheimer & The Atomic Bomb que permite profundizar en los hechos reales y de manera cronológica.

Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos se ve al científico estadunidense en una de las escenas en blanco y negro, el rostro de quien cambió el curso de la historia abarcando la totalidad del encuadre, la mirada baja, casi acuosa. La pantalla chica abre un espacio más al personaje olvidado y del que ahora todo mundo habla gracias al filme del Nolan, uno de los grandes cineastas con películas como Interestelar e Inception.

Martin J. Sherwin y Kai Bird obtuvieron el Premio Pulitzer en 2006 con la extensa biografía sobre un personaje todavía sin reivindicar por la historia y las pantallas. Prometeo americano fue publicado en español recientemente por el sello Debate.

Genio excéntrico

El enigma se abre. Un científico brillante, genio excéntrico de personalidad etérea, de cuerpo frágil y vestir elegante con sombrero pork pie, amable profesor universitario, pionero de la física cuántica, encabezó el proyecto para crear el arma más letal capaz de destruir la vida humana por completo, una daga que sigue amenazante en la actualidad. Aclamado héroe en su país, apareció en las portadas de la revista Time y Life, después fue humillado y desacreditado en la cacería de brujas del macartismo, acusado por su vínculos con el comunismo.

El 16 de julio de 1945 la luz luminosa y el silencio nervioso en el desierto de Nuevo México confirmaron el alcance de la ciencia con el éxito de la prueba Trinity que hizo estallar la primera bomba atómica. El suceso significó el triunfo de una guerra contra el cáncer del fascismo, pero también el nacimiento del arma más destructora, que unos días después acabó con 200 mil civiles en Japón. El líder de la apoteosis estadunidense vivió años de fama y gloria, para después conocer el suplicio y humillación pública.

Era atómica

Al contemplar el poder de su creación con el asesinato masivo en Hiroshima y Nagasaki anticipó los peligros de la era atómica. Su oposición en plena Guerra Fría sobre las armas que él mismo generó lo convirtieron en un paria político, una sombra de la que ya no salió en vida.