En ese momento me di cuenta de que era la compañía indicada, que estaba en el lugar donde quería estar y en el que he explorado muchísimo; ha sido un reto descubrir nuevas formas de cómo moverme y cómo presentarme , explica.

▲ Martí Gutiérrez irrumpió en la cotidianidad de los transeúntes de la Ciudad de México con la gracia de sus saltos. Foto Alfredo Domínguez

“Elijo la manera en la que me quiero entrenar, pero a la hora de aprender y bailar una coreografía he tenido que averiguar nuevas formas de moverme. Me han dicho que me tire al suelo y tengo que aprender a tirarme al piso sin que se vea que se me han caído los huesos; claro, al principio me costó trabajo por las indicaciones que me daban, pero se aprende a ser más crítico, a escuchar lo que te dicen y tratar de ser lo más fiel a eso.

Todo este proceso ha sido muy padre, porque he llegado a aprender maneras muy diferentes, muy específicas y muy bellas que no conocía y ahora puedo usar. Si antes sabía 2 mil maneras de moverme, ahora conozco 20 mil más, por poner un número, pero eso es porque he abierto mi manera de moverme, de crear .

En Zúrich toma clases de ballet de 10 a 11:15 horas de lunes a sábado, y de 11:30 a 18 horas se dedica a ensayar las coreografías. Como el ritmo es muy demandante, ha aprendido a cuidar su cuerpo, por eso al terminar los ensayos va al gimnasio no sólo a trabajar los músculos, sino a balancear todo, porque a veces se trabaja más de un lado que de otro.

“Es muy importante hacer esto para no lastimarte; hay que saber los porcentajes de esfuerzo para un ensayo y para una función, porque si das el 100 todos los días, puedes mantener tu cuerpo por un periodo, pero después empezará a mostrar lesiones y puede ser muy peligroso.

Hay que saber mantener un balance mental, físico y espiritual , comenta el artista, quien también estudió en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba Fernando Alonso.

Para Martí Gutiérrez, la danza es la manera en la que puede expresarse, pero también de entender la vida y crear algo . Asimismo, está consciente de que es una profesión muy corta, y asegura que no piensa bailar hasta los 50 años; se retirará antes.

Soy un bailarín, un artista, pero también continúo con mis estudios; estoy pensando en inscribirme a la universidad o en si me doy un año sabático. Me gustaría estudiar mercadotecnia internacional, algo que me ayudaría en mi profesión de bailarín, porque tengo claro que siempre estaré inmiscuido en las artes, eso nunca va cambiar.

Considera que la danza es una carrera muy completa, hay que hacer de todo con tu cuerpo, con tu mente, con tu inteligencia y parte de eso que ha aprendido desea compartirlo también en cursos.