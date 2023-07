▲ La empresa está señalada por no cumplir contratos a pesar de que se liquidan los costos. Foto La Jornada

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 30 de julio de 2023, p. 27

El incumplimiento en los planes de previsión y servicios funerarios que Grupo Gayosso vende a los usuarios en diferentes tarifas, que oscilan entre 40 mil pesos con alguna promoción y de 95 mil a precio de lista para una persona, mantiene a esta agencia en la lista nacional dentro de los tres primeros lugares de quejas –de un total de 484 razones sociales del ramo– recibidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desde 2018 al 30 de junio de 2023.

El sitio de Internet de la dependencia, en el apartado buró comercial, señala que los clientes que se han inconformado contra Grupo Gayoso, que concentra a tres razones sociales: Agencia Funeraria Gayosso SA de CV, Jardines del Tiempo SA de CV y Grupo Gayosso, SA de CV, con 310, 224 y 143 quejas respectivamente, suman un total de 677 a escala nacional.

En la Ciudad de México, de enero al 30 de junio de este año, la Profeco ha recibido 33 quejas, de las cuales sólo tres fueron resueltas.

Entre los principales motivos de reclamación de los usuarios en los primeros seis meses del año se encuentran la negativa a la rescisión del contrato, a la entrega del producto o servicio, la negativa a corregir errores de cobro, a la devolución de depósitos, así como evadir la responsabilidad del proveedor por actos de sus dependientes .

Personas que contrataron los planes a futuro de Grupo Gayosso relataron que la agencia no cumple cabalmente con el contrato, porque no respeta la asignación de la sala de velación de la sucursal que fue convenida, en particular la ubicada en Félix Cuevas, que es la que ofrece las tarifas de los servicios más costosos sólo por ubicarse en la colonia Del Valle.

Otro caso de abuso es el que vivió un cliente durante la emergencia sanitaria. Un residente de Tlalpan, que ya había concluido el pago por un plan de previsión para dos personas desde hace una década, comentó que pretendió hacerlo efectivo para un familiar; sin embargo, la agencia funeraria impuso un sobreprecio de 11 mil pesos.