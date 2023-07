L

as lecturas del mundo y de la vida, por suerte, son diversas, y mucho de ello depende del lugar desde donde cada quien se encuentra. La perspectiva que proviene del privilegio es diferente de aquella que nace de vivir cada día la precariedad de oportunidades, algo aún común en vastos sectores de nuestra población. Ello debiera presidir nuestra reflexión. Aquellos que tienen menos, se ha llegado a afirmar, necesitan menos, y así se va viendo como natural la desigualdad que lacera desde hace siglos a nuestra sociedad. El sufrimiento social no importa, mientras no se afecte el sistema de distribución diferencial de privilegios. Y así, aquello que atenta contra la naturalización del privilegio incomoda, por supuesto, a los privilegiados. Esto se aplica en muchos campos, y uno de ellos remite a la responsabilidad del Estado respecto al ejercicio de la investigación en nuestro país.

En el sentido de las cosas y de los procesos radica su esencia, no en los mecanismos particulares que a menudo nos distraen de ese sentido. Los mecanismos que figuran en esta ley, ya aprobada en las Cámaras de Diputados y Senadores, remiten a una caracterización del sentido del quehacer científico como no se había tenido antes desde el Estado. Los mecanismos derivan ahora del sentido, y no al revés.

Lo contrario se había vuelto lo natural: poner el acento en los mecanismos, en el método a evaluar, y no en el sentido de todo ello; no en preguntas necesarias y elementales, como ¿para quién se hace investigación? ¿Para qué? ¿Con quién? Preguntas absurdas en una sociedad donde privan las recetas, la construcción de feligresía, la conformación de masas de súbditos, de consumidores, de verdades reveladas, en el seno de la jerarquización impuesta, pero asumida como natural, inherente a la colonialidad, al neoliberalismo, a la ficción de democracia, al patriarcado.

Una iniciativa de ley relativa al papel del Estado respecto a las humanidades, las ciencias y las tecnologías ha sido aprobada por los representantes del electorado mayoritario. Tiene, como todas las leyes que no provienen de alguna deidad, matices y aspectos a mejorar. Pero el proceso ya está iniciado y la ley abre ese proceso indispensable, que no existía. Ese solo hecho es una vía promisoria inédita.