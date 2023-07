En su consideración, las resoluciones recientes en algunos juzgados aún no son definitivas, dijo, confiando en que finalmente se resolverá a favor de su distribución.

–¿Qué van a ser con los que sean retirados?

–No, no se han retirado y no se van a retirar porque no hay motivo o razón para que sean retirados. ¡Cómo vamos a embodegar los libros!

–¿Están embodegados?

–No, en todos lados se van a distribuir.

Recordó de nuevo que estos libros han sido objetados históricamente por los grupos conservadores desde que el presidente López Mateos los instituyera como programa gubernamental.

Cuestionó que en el periodo neoliberal, cuando prevalecía una visión egoísta e individualista fomentando lo material, haciendo de lado la fraternidad y solidaridad, es lo que explica que incluso se haya eliminado la educación cívica.