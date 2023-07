Rubicela Morelos y Patricia Vázquez, corresponsales, y Andrea Becerril

Sábado 29 de julio de 2023, p. 12

La elección de 2024 “no será un día de campo, pero si el proceso interno para definir al candidato sale bien y no se fracturan, Morena será imbatible , advirtió Ricardo Monreal, quién aclaró que no va declinar en favor de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López y seguirá en la contienda, aunque está en desventaja por la fuerte promoción desplegada por la ex jefa de Gobierno y los ex secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

Por la mañana, durante la presentación de su libro Una oportunidad real, en la Ciudad de México, reveló que ha contado mil 250 espectaculares, además de propaganda en bardas y lonas de quienes aspiran también a la candidatura de Morena y presentó ya dos escritos a la dirigencia de su partido para que se retiren, pero no he tenido eco .

Más tarde, durante una asamblea en el Alameda de Cuautla, en Morelos, insistió en el tema y demandó a sus compañeros, que aspiran también a la coordinación nacional de los comités de defensa de la 4T, que se “moderen y se autocontengan con la propaganda que han colocado en casi todo el país.