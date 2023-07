E

l pasado miércoles, tres militares retirados, Fravor, Grusch y Graves, testificaron en una audiencia de la Cámara de Representantes de EU que hay ovnis, cuerpos no humanos y naves espaciales en forma de frasco de pastillas de menta, y que el gobierno las ha ocultado. Grusch, que hasta presentó una denuncia judicial al respecto, confesó apenas hace un mes que él personalmente no los ha visto, pero le han dicho que existen. Sin mayor interés que su propio dicho bajo juramento, lo único cierto es que encendieron de nuevo uno de los mitos más perdurables del siglo XX: el encuentro con otros que vienen del cielo.

Somos el único ejemplo de lo que estamos buscando , dijo Jason Wright, el célebre astrofísico que fundó el centro de estudios extraterrestres de la Universidad de Penn State. Él mismo ha exhortado a la comunidad astronómica a que busque, además de señales de vida, vestigios de tecnología de civilizaciones que pudieron haber desaparecido antes que nosotros tuviéramos la capacidad de llegar hasta ellas. Pero, realmente, nos buscamos en la posibilidad de repetirnos, en alguna evidencia que nos tranquilice para no sentirnos únicos, es decir, solos.