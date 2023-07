A

sí se titula un libro que me ha calado a gran profundidad: La pintura en la pared. Una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales. Forma parte con méritos sobrados de la famosa Colección Popular , del Fondo de Cultura Económica, que se inauguró hace más de seis décadas ni más ni menos que con El llano en llamas de un tal Juan Rulfo… El susodicho texto se debe a la pluma y un acucioso trabajo de investigación de Luis Hernández Navarro, muy conocido de todos nosotros.

No puedo garantizar que su éxito en los mostradores de las librerías sea muy grande, porque no deja de incomodar a la gente de orden y su lectura si bien apasiona, cierto es que nos deja el amargo sabor de boca de situaciones francamente desagradables.

Podríamos decir, siguiendo con libros publicados antaño por tan benemérita editorial, que Las buenas conciencias deben mantenerse alejadas de tales páginas so pena de que se acaben comprometiendo con una conflictiva totalmente antagónica a su estatus y al deseo de ser líder de esta sociedad que les ha inculcado la nueva educación mexicana.

Ahora ya no nos impulsan las buenas escuelas a servir a la sociedad, sino a dirigirla. ¿Hacia dónde? No se sabe, pero sí estar al frente de ella al menos para que no mueva mucho el atole .

Lo más doloroso, al menos para el suscrito, es haber vivido cerca de lo que ahí se narra, al modo de un citadino comme il faut y no haber sabido asimilarlo debidamente.