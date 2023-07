Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 29 de julio de 2023, p. 6

Durante el primer semestre de este año, la Red Nacional de Refugios (RNR) atendió a 11 niñas que ingresaron a estos espacios de protección a las infancias por ser víctimas de trata o violencia laboral y sexual, señaló a La Jornada Wendy Figueroa, directora de la organización.

Figueroa destacó que por lo general no reciben a menores de 18 años no acompañadas, pero debido a que no hubo espacio para protegerlas, fueron llevadas a la RNR.

En el informe de actividades, la red destaca: algo importante es que en este periodo 11 niñas de 14 años ingresaron como residentes al refugio ante las violencias sexuales y físicas de las que eran víctimas por parte de hombres con vínculos familiares e incluso por situaciones de trata .

En el reporte está el testimonio de una niña procedente de Chiapas: “cuando me recogió el DIF me dijo que no podía quedarme, que no había lugar. Me dio mucho temor regresar a casa donde mi padrastro me tocaba (…) mi vida cambió al llegar aquí, ya no tiemblo, como bien y estoy aprendiendo muchas cosas. Aquí sí vamos a demandar a ese hombre que tanto daño me hizo y me quitó a mi mamá”.