Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 29 de julio de 2023, p. 4

El juzgado segundo de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, otorgó una suspensión definitiva al ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam, que detiene por tiempo indefinido el primer proceso penal en que se acusa al ex funcionario de los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

La medida cautelar fue concedida con la finalidad de que no avance el desarrollo del proceso penal que admitió a trámite el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, y obliga a que se resuelva de fondo si deben admitirse 15 pruebas documentales presentadas por la defensa del ex procurador. Sin embargo, ello no implica que el ex funcionario obtenga el beneficio de la libertad condicional o la prisión domiciliaria.

De acuerdo con el registro del Consejo de la Judicatura Federal, la jueza Paloma Xiomara González González, titular del juzgado segundo de distrito en materia de amparo, determinó conceder la protección de la justicia federal para que se consideren como pruebas a valorarse en un eventual juicio a Murillo Karam las constancias documentales, las carpetas de investigación y averiguaciones previas que desde 2014 se iniciaron en la entonces Procuraduría General de la República con motivo de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.