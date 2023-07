No hay un gobierno en el mundo, en la historia reciente, que haya actuado como lo estamos haciendo nosotros en contra de altas autoridades. Díganme: ¿en qué país está preso el ex procurador de la República? ¿En qué país hay dos generales presos por el mismo asunto? ¿En qué país hay 120 detenidos? En ningún lado. Sin embargo, no están conformes.

▲ El general Luis Cresencio Sandoval participó en la mañanera de ayer en Tepic, Nayarit . Foto Presidencia

Consideró que sus adversarios y seudodefensores de derechos humanos se han aprovechado de este caso para darle un uso político y atacar a su administración. Por eso la campaña en contra de las fuerzas armadas que están cooperando, que nos están ayudando, no están ocultando información en nada. Tienen muy claro que si un miembro de las fuerzas armadas, dos, tres, cinco, 20, 30, actuaron mal, no se puede permitir que por esa mala actuación, ocultando los hechos, se afecte una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa .

Arremetió de nuevo contra la ONU y otros organismos, como la OEA, que, dijo, sólo actúan en función de los intereses que representan . Y preguntó si alguien había escuchado algún posicionamiento de Naciones Unidas “en contra del narcoestado que se estableció cuando Felipe Calderon?” o ¿en contra de (Genaro) García Luna y de la desaparición de personas durante ese gobierno? ¡No! ¿Han manifestado los de la ONU alguna preocupación por la destitución del presidente legal, legítimo de Perú?... ¡No! ¡Ya basta de simular!

Acompañó su defensa de las instituciones castrenses con los resultados de una encuesta del Inegi sobre el nivel de confianza que les tienen los mexicanos. Tienen más aceptación que el Presidente .

La muestra revela que 86.5 por ciento de los encuestados confía en la Marina, 83.4 en el Ejército y 76.7 en la Guardia Nacional. Es de recordar que sondeos presentados por el propio López Obrador lo ubican con 68 a 69 por ciento de aceptación entre la ciudadanía.