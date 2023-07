En 2022, apunta la Cepal, las economías de América Latina y el Caribe enfrentaron un complejo escenario externo con marcadas repercusiones en el desempeño de la región. Se observó una importante desaceleración de la actividad económica y del comercio mundial, un aumento en la inflación mundial, que a su vez produjo cambios significativos en la política monetaria, con el correspondiente aumento en la volatilidad financiera y la disminución de los flujos de capital hacia economías emergentes .

En el caso concreto de México, desde diciembre de 2021 se recuperó el nivel de empleo formal previo a la pandemia y al cierre de junio de 2023 más de 21 millones 887 mil trabajadores estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero la informalidad marca la pauta.

Las rebanadas del pastel

No hay día en que la derecha no rece y se santigüe ni domingo que no asista a misa, pero, cómplice, a lo largo de los años ha guardado silencio sepulcral sobre la pederastia de no pocos curas. Indigna: en México, se ha presentado abuso clerical masivo, al que urge poner fin y castigar eclesiástica y judicialmente a los culpables , denuncian las organizaciones Bishop Accountability, de Estados Unidos, y Spes Viva, de México, y por lo pronto ponen la mira en Norberto Rivera, Jonás Guerrero Corona, Carlos López Valdez y contando.

