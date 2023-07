La Jornada publicó ayer dos noticias acerca de motociclistas. Una, de agresiones y riñas contra elementos policiacos en la Ciudad de México; otra, en El Correo Ilustrado sobre invasión de áreas peatonales en la Unidad Habitacional Tlatelolco. Si esto no se regula más enérgica y efectivamente, tanto en el reglamento como en la práctica, acabaremos con la sobrepoblación de motocicletas, mototaxis, tricimotos y bicicletas (que también atropellan) como, con mucho respeto, en el sureste asiático.

En nuestro país, el átomo había empezado a ser sistemáticamente estudiado desde 1955, con la creación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, gracias a las labores de los doctores Nabor Carrillo y Manuel Sandoval Vallarta. En sus 68 años al servicio de la patria, actualmente el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares hizo posible la puesta en marcha de la nucleoeléctrica Laguna Verde, en Veracruz. A su vez, se han llevado a cabo diversas investigaciones enfocadas a aplicaciones nucleares en salud, medio ambiente, industria, agricultura, entre otras. Afortunadamente, el átomo no sólo sirve para crear armas, todo depende del uso que se le dé.

Los buenos periodistas, y tú lo has sido, tienen en alta estima la confirmación de sus datos, el famoso fact checking. En este caso no fue así.

Tampoco formé parte de algún grupo ni fui asesor de Jorge Carpizo. De haberlo sido no lo negaría, siempre he tenido mucho afecto y gran respeto por Jorge Carpizo.

A reserva de examinar las interpretaciones políticas de la ex jefa de Gobierno, con muchas de las cuales discrepo, sólo te diría que no participé en el conflicto del CEU y que en ese entonces disfruté de un año sabático en la Universidad de California en San Diego.

Claudia Sheinbaum: Yo creo que no. Muchos se acercaron a las autoridades universitarias después. En el fondo, incluso este grupo de Rolando Cordera que hoy tiene la secretaría general de la UNAM, nunca perdonó que les ganáramos el debate. Se sienten aristócratas de las ideas, habían asesorado a Carpizo, estaban pegados a él, fueron derrotados en la disputa política, y eso se quedó desde entonces .

Arturo Cano: Al parecer los que han dominado la UNAM desde entonces no perdonan a la generación del CEU .

Autor: David Gutiérrez Peña (qepd)

Xochimilco es una de las alcaldías que más profesionistas tiene:

Primero maestros, arquitectos, médicos, ingenieros, y muy destacados escritores, cantantes, cronistas, compositores, geógrafos, historiadores, periodistas, pintores y hasta el autor del Herbario azteca, sin olvidar el lugar donde vive el Niñopa o niño Jesús, en fin, gente estudiosa y trabadora.

En la entrada principal y junto al embarcadero Fernando Celada hay un lugar geohistórico que recibe con los brazos abiertos a todo visitante nacional o extranjero. Me refiero a la Rotonda de los Personajes Ilustres de Xochimilco. Se visitó y por más vueltas que dimos a los monumentos de las celebridades, cinco de ellas no tiene nombre y hay dos vacíos.

Invitamos al alcalde José Carlos Acosta Ruiz y colaboradores a que investiguen y anoten los nombres correspondientes y agreguen los que faltan para enriquecer la cultura de la población.

José R. Balanzario Zamorate, docente e investigador de la FFL-UNAM

Barbie, un comercial hecho película

No cabe duda que la mercadotecnia ha avanzado en su objetivo de vender productos algunas veces inútiles a la población muchas veces poco informada, pero el colmo es que ahora tienes que pagar un boleto para ver el comercial en pantalla grande de una cinta con un lenguaje que parecería crítica al capitalismo, pero no lo es, más bien es la apología de una mujer de plástico que vive en una realidad fantástica, la cual es copia fiel de un mundo jerarquizado, perteneciente a la clase media gringa y dividido entre los hombres y las mujeres, las cuales casi al final de la película cambian las leyes para que impere el matriarcado. Por supuesto: no aparecen etnias, pero sí un mensaje cifrado al mundo asiático, todo esto respaldado por relámpagos milagrosos e históricos y anecdotarios de un objeto, que en esta caso es una muñeca con rasgos anglosajones, que reproduce a una mujer nada tradicional o poco común, y ahora aparecerá embarazada.

Juan Rafael Zimbrón Romero

Invitación

Asamblea de militantes y simpatizantes de Morena

Con motivo de la elección del Comité Ejecutivo Delegacional Legítimo en Tlalpan, nos es grato invitar a Comités en Defensa de la 4T, afiliados, consejeros, concejales, dirigentes y público en general a la Séptima asamblea de militantes y simpatizantes de morena Tlalpan. Se realizará el sábado 29 de julio a las 10 horas, en el Auditorio Ejidal de San Lorenzo Huipulco, ubicado en la calle San Juan Bosco, esquina La Paz, Pueblo San Lorenzo Huipulco, Tlalpan.

Comisión coordinadora. María de Lourdes Torres Sánchez