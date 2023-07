Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 29 de julio de 2023, p. 23

Washington. El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump negó ayer haber actuado mal en el manejo de las grabaciones de seguridad que buscan investigadores federales, un día después de que sumó nuevos cargos sobre el mal manejo de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca en 2021, y aseguró que mantendrá su candidatura a la presidencia aún si fuera declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones en su contra.

Trump, favorito para ser el candidato presidencial republicano en 2024, declaró en una entrevista con el locutor de radio conservador John Fredericks que creía que no estaba obligado a entregar las grabaciones de seguridad de su residencia, pero aun así lo hizo. Fiscales sumaron cargos porque el magnate ordenó a sus empleados Walter Nauta y Carlos de Oliveira borrar los videos en los que podría haber evidencia de que ocultaron los documentos.