El tema no es solamente en Bolivia. A veces se le quiere magnificar. No estoy justificando, han acusado al ministro del Agua, que está preso, de (malos manejos por) más o menos 3 millones de dólares, pero en el pasado una empresa que privatizaron, nos costó 140 millones de dólares. Corrupción ha habido y va a haber, pero tenemos que luchar todos contra ella. Es un mal, una enfermedad, un cáncer que tiene que ser extirpado.

“La democracia paliativa no ha tenido la capacidad de resolver nuestros problemas y menos de construir la unidad de Bolivia. En 2006 empezó la democracia inclusiva, jamás vivida en nuestra historia, pero hay sectores que se resisten a ella. Hay una élite que no acepta que Bolivia pueda ser gobernada por la mayoría. El 90 por ciento de los bolivianos tenemos raíces de las culturas milenarias, la mayoría somos indígenas. En 2009 aprobamos una nueva Constitución para volver a nuestro Ñandereko, que significa ‘nuestra forma de ser’. Una Constitución para la descolonización y despatriarcalización.

David Choquehuanca nació en una pequeña comunidad aimara, a las orillas del lago Titicaca, aprendió español como segunda lengua a los 7 años cuando se trasladó a La Paz a continuar sus estudios, su abuelo le dio una pequeña ayuda económica y tres consejos: no confiar en los militares, recelar de los abogados y no involucrarse en política.

–¿Cómo explicar el choque entre el presidente Luis Arce y el dirigente del MAS, Evo Morales?

–Nuestros pueblos son sabios. El proceso de cambio no es patrimonio de ninguna persona en particular, es patrimonio del pueblo boliviano. Es el pueblo quien ha recuperado la democracia, quien no escuche al pueblo le va ir mal. Son nuestros pueblos los que en última instancia van a decidir por dónde camina nuestro proceso de cambio.

“Hay ausencia de liderazgos, no hemos tenido la capacidad de formar nuevos líderes, nuevos referentes. El pueblo quiere cambio, quiere nuevas caras. Agua estancada se pudre. Los líderes tienen que entender eso, tienen que escuchar a sus pueblos.

“Nosotros estamos aquí porque nuestro pueblo lo ha querido así. Si el gobierno de facto de Áñez hubiese convocado elecciones a los tres meses, no ganábamos. El pueblo estaba enojado, porque se han hecho cosas sin escucharlo, pero el gobierno de facto se ha prolongado un año. Si no hubiesen robado tampoco ganábamos. Nosotros presentamos una alternativa en las elecciones, y obtuvimos el apoyo de 54 por ciento de los votantes.

“Cuando tuvimos dos tercios (2009 y casi en 2014), algunas personas empezaron a abusar del poder. El poder no es para abusar, es para ayudar. El pueblo nos estaba mirando. Hemos ido a un referéndum (2016) para preguntar si queríamos que los que estaban conduciendo el proceso siguieran, a pesar que la Constitución no lo permitía. El pueblo ha dicho ‘ya no’, y no se le ha escuchado, por eso en las últimas elecciones el hermano Evo bajó de 62 por ciento a 47. De eso se aprovechó la derecha y nos dio un golpe. Nuestros pueblos son sabios. Líder que no escucha a su pueblo no le va a ir bien.”

–El jesuita Ricardo Robles decía: El siglo XXI va a ser el siglo de los pueblos originarios . ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

–La derecha le ha perdido el miedo a la izquierda. Ambas buscan el desarrollo y quieren explotar la naturaleza para ponerla al servicio del hombre. Los pueblos indígenas buscamos el equilibrio. Nuestros abuelos dicen: ‘así como está arriba tiene que estar abajo, así como está tu izquierda tiene que estar tu derecha’. Ojo izquierdo, ojo derecho, un solo mirar.

“No somos de la cultura de la división. La cultura de la división llega con el colonialismo. La Wiphala te dice que cada uno de nosotros somos del tamaño que somos, ni más ni menos. Nos complementamos. Buscamos armonía, hermandad, equilibrio, integración y paz. La verdad es simple: el cóndor para levantar su vuelo, necesita que su ala izquierda esté en perfecto equilibro con su ala derecha.

“La división llega de Europa. Eso de izquierda y derecha viene del monarca, de la Revolución francesa. Apenas tiene 200 años. Nuestras culturas tienen más de 7 mil años. Nuestro proceso se llama descolonización y despatriarcalización. Necesitamos descolonizar todo y desterrar el individualismo, que llega con el colonialismo. Necesitamos descolonizar la mente, dejar de ser codiciosos, dejar de ser individualistas, racistas, dejar el yo, volver a ser Jiwasa (no soy yo, somos nosotros).”

–¿Estamos ante el final de la segunda etapa del progresismo latinoamericano?

–Nuestros pueblos se han alfabetizado en política. Uno que sabe leer y escribir es difícil de engañar, uno que está alfabetizado en política es más difícil de engañar. Hay nuevos liderazgos y ya no van a dejar que se les siga utilizando o se siga engañando a sus pueblos, tampoco ellos lo van a hacer. Estos líderes van a ser capaces de dar su vida para volver al camino del equilibrio.

“Nuestros hermanos quieren vivir en paz, cuidar el medio ambiente y la naturaleza, se dan cuenta de que necesitamos no envenenar nuestra Pachamama. Esta corriente va más allá del progresismo y del desarrollo. Cada vez crece más.

“No hay que ser pesimistas. Nuestro pueblo sabrá tomar decisiones sabías. Son llamadas de atención a los líderes, cuando no se escucha al pueblo, nuestro pueblo se enoja. Dicen: ‘no hay que enojar al pueblo, porque pueblo enojado puede estar pateando al perro equivocado’.