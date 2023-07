Los especialistas, con la participación activa Aguirre Castro, se manifestaron con mantas y pancartas que rezaban entre otras consignas: no somos delincuentes, somos médicos anestesiólogos .

Subrayó que el acto médico es algo muy complejo que implica empatía, conocimiento y disponibilidad de hacer las cosas y lo que estamos buscando es que nuestra actividad no se criminalice .

Aguirre Castro, en tanto, agradeció las muestras de apoyo y dijo que los últimos días han sido los peores de su vida, al grado de dormir y despertar llorando por estar alejado de su familia, la que se ha visto afectada por esta situación.

Exhortó a los médicos a alzar la voz, exigir sus derechos, pelear y estar unidos como gremio.

No es justo lo que está pasando, tenemos que hacernos escuchar porque estamos para ayudar a la gente y no debe haber nadie que nos diga que no podemos hacerlo , puntualizó.

En el mensaje que divulgó en sus redes sociales expresó: mi nombre es Gustavo Aguirre Castro, soy médico anestesiólogo, cuento con todos los papeles, mi título, mi cédula, recetario con código de barras, y como hay desabasto lógicamente tengo que comprar el medicamento .

Tras el cateo y aseguramiento de su vivienda, aclaró que no es narcotraficante y el fentanilo que usan los anestesiólogos es líquido y no tiene las sales con las que se procesan las drogas.