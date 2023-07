Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 29 de julio de 2023, p. 27

Xalapa, Ver., Ya hay tres personas aprehendidas por el asesinato de la activista Zayma Zoraya Zamora García, cometido el pasado 25 de julio, dio a conocer ayer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Y como habíamos dicho, el homicidio se va aclarar, vamos a dar con los responsables , expresó el mandatario veracruzano.

Mencionó que los detenidos podrían ser copartícipes o cómplices. Sin embargo eso se aclarará conforme avancen las investigaciones .

Destacó que las indagatorias realizadas por el asesinato de la presidenta de la fundación Vivir para Servir señalan a un presunto autor material. Creemos que pronto se tendrá información sobre eso, y lo que ya habíamos comentado, que es el contexto de la disputa entre grupos criminales por la influencia en la ciudad de Poza Rica .

Zamora García, quien en 2021 fue candidata a alcaldesa de Poza Rica por el partido Unidad Ciudadana y perdió ante el abanderado de Morena, Fernando Luis Remes Garza, habría pagado entre 200 y 300 pesos a un grupo de personas para manifestarse contra la Policía Estatal de Seguridad Pública, comentó Cuitláhuac García. Una persona que alentó esa manifestación fue la víctima, yo no sé si ella sabía lo que estaba haciendo, quién sabe, no lo puedo decir, pero si sé que los 17 detenidos por participar en esa protesta así lo externaron , señaló.

Agregó que “quizá ella no sabía que se estaba metiendo en eso, pero hubo un homicidio y vamos a dar con los responsables. Yo no voy a aventurar lo que no me consta, pero les doy el contexto, porque quiero que la gente de Poza Rica lo tenga claro y no se involucren con cualquiera que les diga: ‘vamos a tomar la carretera’, ¿por qué? porque detrás podrían estar estos grupos delictivos que se disputan la ciudad”.