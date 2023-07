Un mundo lleno de estúpidos

En 2021, Jimmy Fallon, el conductor de Late Night en la cadena NBC, ridiculizó la música de Brötzmann, generando el rechazo de la comunidad asociada al jazz. Peter respondió a la revista Rolling Stone: Tú y yo sabemos que el mundo está lleno de estúpidos . El episodio quedó ahí, pero dejó algunas conclusiones: su música sigue poseyendo la capacidad de repeler al espectador promedio y hacerlo reír de nerviosismo.

For Adolphe Sax (1967)

Una especie de grito , es una frase que utilizaba el mismo Peter para describir su forma de tocar, un soplido tan intenso que le causó problemas de salud. Su debut discográfico puede escucharse como una conclusión sobre la evolución del jazz entre fines de los cinuenta y la fecha de su edición: la politización explícita, la exploración de culturas musicales previamente ocultas, el ocaso de estilos establecidos y un aceleramiento en los cambios estilísticos producto de la interacción entre viejas y nuevas generaciones. Si en 1959 la forma de Kind of Blue de Miles Davis era una novedad, menos de una década después Brötzmann los reduciría a una influencia fundacional. El mismo año Charles Mingus sacó Oh Yeah, el elepé en el que incluyó Fables of Faubus, canción en la que rechazó contundentemente el segregacionismo racial en las escuelas secundarias de Arkansas, y Ornette Coleman editó The Shape of Jazz to Come, en el que redefiniría el jazz en una manera diferente a la de los dos músicos nombrados anteriormente. Acaso los tres dejaron su marca en Brötzmann en diferentes grados, pero uno de sus mayores méritos es el de no sonar como sus referencias anteriores.

¿Qué sucedió en el jazz entre estos tres discos y For Adolphe Sax? La continuación de Don Cherry, la aparición de Albert Ayler y los colegas de Peter: Sonny Sharrock, guitarrista de Nueva York, capaz de darle batalla; Evan Parker, saxo tenor; Han Bennink, batería. El surgimiento de Brötzmann coincide con el surgimiento de músicos de diferentes países de Europa, donde el jazz no era el folclore de origen, aunque los músicos estadunidenses eran tratados con mayor reverencia en Europa que en su país natal. Muchos años más tarde, Brötzmann realizó colaboraciones con músicos dedicados a la improvisación, como el rey del ruido japonés Keiji Haino o el combo experimental de San Francisco, Oxbow.

El hombre que no hizo concesiones

La influencia de Brötzmann, el hombre que no hizo concesiones, traspasó, naturalmente, los límites del jazz. Por ejemplo, Charles Hayward, baterista de los deconstructivistas británicos This Heat, escribió recientemente en sus redes sociales: “Tenía 17 años cuando escuché Machine Gun, en ese momento creó un mundo tipificado por sonidos, luego otro y después otro, sostenido por una inmensa técnica y una intencionalidad feroz, que desarrolló y extendió respuestas a sus camaradas y pares músicos, abriendo oídos y mentes. La celebración de la respiración, de la vida”. También supo dedicarse a la pintura, ilustrar y editar sus propias grabaciones.

Los jardines que florecen como el infierno