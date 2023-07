Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 29 de julio de 2023, p. 9

Después de una ronda comple-ta de partidos, la Leagues Cup puede convertirse en una explosiva caja de sorpresas. Al menos cinco clubes mexicanos, entre ellos Cruz Azul y Pumas, definen hoy su futuro en la competencia ante rivales de la MLS sin otra alternativa más que ganar para sellar su boleto a la eliminatoria directa de los 32 mejores. Ningu-no quiere explotar antes de tiempo. Eso incluye a entrenadores como el experimentado Ricardo Ferre-tti, quien observa un alto riesgo al enfrentarse al Atlanta United en el estadio Mercedes Benz.

Cuando pierdes, la cuerda se va apretando , reconoce Tuca, en medio de versiones que apuntan a su salida de La Máquina en caso de perder y salir de la competencia. Con una relación muy sensible y reactiva hacia la frustración, el brasileño sostiene que ningún comentario externo debe afectar a su plantel, porque al fin y al cabo dependen de sí mismos. Tengo 32 años en esto y no me preocupa. Mi puesto siempre está en riesgo. Quizás algunos enemigos estén contentos, y algunos amigos, tristes. Pero quiero que los jugadores estén tranquilos; por nosotros mismos, por nadie más .

Los celestes cayeron en su presentación ante el Inter de Miami, en una noche que Lionel Messi llevó a su punto más alto con un gol de tiro libre. Ese fue el último eslabón de un arranque en el que Ferretti y compañía sumaron tres derrotas consecutivas en la Liga Mx, donde ocupan el último lugar. No seré el primero ni el último , afirma el hombre del bigote sobre la posibilidad de perder su trabajo. Presión hay en la vida cotidiana y más en un deporte. Debemos tomarlo como una final, es matar o morir, no hay de otra. Pero no podemos volvernos locos, lo que nos falta es ser más contundentes .

Problema compartido

Aunque el contrato de Tuca finaliza en diciembre, la directiva encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez, con la asesoría de Jaime Ordiales, evalúa la posibilidad de un cambio en el timón dado que el equipo podría quedarse sin actividad durante un mes en caso de no evitar su eliminación.

El mismo problema enfrentan en su segundo compromiso Pumas, Santos, Necaxa y Bravos de Juárez, quienes no pudieron marcar diferencia en relación con equipos de Estados Unidos y Canadá. A excepción de los fronterizos, los otros tres ocupan el último lugar en sus respectivos grupos.