Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 29 de julio de 2023, p. a12

El nuevo disco de Pat Metheny, Dream Box, es un ejercicio de lo esencial. Su virtud es la nobleza de lo simple, lo básico, lo primordial, lo sencillo.

En palabras del músico, the focus here is on electric guitar, but maybe more to the point, quiet electric guitar .

El vocablo inglés quiet tiene sinónimos igual de poderosos: peaceful, tranquil, calm, silent, relaxed, noiseless, still, soundless…

Lo esencial es poderoso y por eso no necesita adornos. De hecho, la música de Pat Metheny, que amamos tanto, carece todo el tiempo de adornos, elaboraciones, florituras. Es siempre directa y sencilla.

En su nuevo álbum llega lo esencial de lo esencial: el silencio.

Cuando Metheny dice: Aquí el foco está puesto en la guitarra eléctrica, pero quizá para ser más directos, tenemos que decir que la atención está puesta en la guitarra quieta , define la naturaleza más profunda de su música. Quiet significa tranquilo, pero también significa callado, sin sonido.

Esa es la esencia de ese disco: su sencillez nos conduce a los intersticios donde habita el espíritu de la música: el silencio, allí anida.

Escuchar Dream Box, el nuevo disco de Pat Metheny, nos conduce a la paz (peaceful), la calma (calm), la tranquilidad (tranquil), la quietud (still), el silencio (silent, noiseless, soundless), todos ellos sinónimos de quiet.

Toda música tiene su abrigo en el silencio, sin él no hay música, nunca. Es en el silencio donde sucede todo; para explicar la aparente paradoja, recurramos al filósofo Platón:

“El hombre es su alma. Y el alma es como el conjunto formado por un par de caballos alados y su auriga. En el caso de los dioses, los dos caballos son buenos; en el caso de los mortales, uno de ellos también es así, el otro es lo contrario.

“Gracias a sus alas, las almas de los dioses se mueven por la bóveda celeste y salen y se detienen sobre ella, hasta que el movimiento de rotación las vuelve a dejar en el mismo punto; durante esa instancia contemplan lo que está fuera del mundo sensible, lo ente (lo que es, lo que existe o puede existir), y ese es su festín y su regalo.

Las almas de los hombres, por la dificultad de conducir el carro (uno de los dos caballos es egoísta) apenas logran sacar la cabeza fuera de la bóveda y ver, más o menos lo básico, lo esencial.

He ahí. Los humanos podemos ver, sentir, escuchar lo esencial, y eso es la música de Pat Metheny, esencial. Su poder logra que los dos caballos de la auriga sean buenos y entonces podemos, los mortales, contemplar el todo, degustar el festín, recibir el regalo. Así de poderosa es esta música, porque es tranquila, quieta.

El disco Dream Box nació de parto natural. Pat Metheny tiene la costumbre de levantarse por las mañanas muy temprano y sentarse a escribir música, donde quiera que esté, y muchas veces está de viaje. Tan sólo en lo que va de este año ha ofrecido 160 conciertos en distintos puntos del planeta.

Un buen día, su querido amigo el contrabajista Charlie Haden (1937-2014) le recomendó que no dejara solamente en el papel pautado esos ejercicios, que los grabara, y fue así que Pat llegó a juntar en un fólder de su computadora unas 60 piezas que estaban ahí, como si nada, hasta que hubo una ocasión en que una musa tomó la forma de la curiosidad y eso bastó para que Metheny abriera el fólder y lo primero que encontró le gustó tanto que decidió grabar el disco entero.

“Acostumbro realizar grabaciones rápidas de distintos materiales –cuenta–: un tema que se me acaba de ocurrir, la prueba de sonido de una nueva guitarra, o una vieja guitarra que vuelvo a pulsar, algún tema de los conocidos como estándar, o simplemente bosquejos en busca de sonidos nuevos. Y todo eso lo ponía en un rincón de mi laptop con la consigna de nunca volver a escuchar esos materiales.”