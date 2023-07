La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el incidente ocurrió a las 6:45 de la mañana, tras lo cual un trabajador del Servicio de Transportes Eléctricos subió al vehículo particular, con placas de Morelos, lo arrancó, echó en reversa y salió de las vías minutos antes de las 8.

▲ El conductor se metió a las vías y avanzó hasta atorarse. No fue detenido y pagó los daños. Foto La Jornada

El conductor no fue detenido ya que asumió el pagó de los daños a las vías, aunque no se especificó el monto, además de que no se acreditó que estuviera bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, el retraso en las corridas afectó a cientos de usuarios, que optaron por caminar para buscar otro transporte, mientras unos más corrían en busca de alternativas para salir de la zona, hasta que el servicio se reanudó después de las 8:15 de la mañana.

Los pasajeros dijeron que se les avisó que no había servicio, por lo que salieron de los andenes desde la estación Xochimilco.