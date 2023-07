Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. 18

Este viernes, el Consejo General Consultivo (CGC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) podría avalar un sistema de denuncia de malas prácticas de su personal docente, en el cual los alumnos señalen la comisión de posibles faltas administrativas o académicas, en un esquema que ha sido cuestionado por diversos maestros, quienes lo consideran punitivo y señalan su posible uso político .

De acuerdo con un proyecto de protocolo que se discutiría hoy en el seno del CGC –del cual tiene copia este diario–, el objetivo de dicha iniciativa es el mejoramiento de la actividad docente de una forma en que se libere de las malas prácticas que dentro del trabajo cotidiano se ha ido implementando y normalizando a lo largo del tiempo .

Luego de señalar que las malas prácticas docentes surgen a partir de la ausencia de valores de algunos profesores y estudiantes, el documento indica que hubo 10 reuniones de trabajo en las que se identificaron las faltas más recurrentes en el IPN.

En el proyecto a discutirse hoy, dichas malas prácticas fueron divididas en administrativas y académicas. Entre las primeras figura cobrar por aprobar unidades de aprendizaje o por las prácticas y visitas escolares, condicionar la calificación por dádivas y tener inasistencias constantes.