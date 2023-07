Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. 18

Los trastornos afectivos aumentaron en la población alrededor de 10 puntos porcentuales tras la pandemia, afirmó Ricardo López Méndez, adscrito al Hospital Siquiátrico Infantil Juan N. Navarro, entre ellos padecimientos como ansiedad, pánico, depresión y el consumo de sustancias.

El presidente de la Asociación de Paidosiquiatría y Profesiones Afines señaló que dichas afecciones mentales pasaron de aproximadamente 25 a 35 por ciento y destacó la importancia de evitar con atención especializada y oportuna la discapacidad sicosocial que generan.

Al anunciar la realización del 7 al 11 de agosto en la Ciudad de México del primer Congreso Internacional de Siquiatría, indicó que en general las enfermedades siquiátricas son invisibilizadas y negadas , además de que prevalece el estigma.

En entrevista, el siquiatra explicó a La Jornada que, por ejemplo, cuando el paciente sufre migraña y va al médico, le tratan la condición, pero no el estado de ansiedad que provoca. Y cuando tienes un estado depresivo, rara vez te extienden una incapacidad médica, pese a que esta condición te aísla y no permite el desarrollo social con las demás personas . Los trastornos emocionales no se superan echándole ganas , sino con el tratamiento médico adecuado, agregó.